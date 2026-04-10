Promozione, la Lucchese mette in vendita le magliette celebrative

giovedì, 16 aprile 2026, 18:09
"Non tutto quello che abbiamo vissuto si può spiegare. Qualcosa si può solo portare": così la Lucchese Calcio ha annunciato la messa in vendita delle magliette celebrative per la promozione indossate anche dai giocatori domenica scorsa. Le maglie saranno disponibili da domani venerdì 17 aprile presso la biglietteria dello stadio, che resterà aperta dalle 15:30 alle 19:30.
venerdì, 17 aprile 2026, 08:52
Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.
giovedì, 16 aprile 2026, 08:59
Penultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare:
domenica, 12 aprile 2026, 17:03
Si sono concluse tutte le gare valide per la terzultima di campionato. Ecco i risultati:
venerdì, 10 aprile 2026, 15:14
Lucchese-Perignano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Davide Rontani e Christian Giannetti di Firenze.