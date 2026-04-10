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Promozione, la Lucchese mette in vendita le magliette celebrative

giovedì, 16 aprile 2026, 18:09

"Non tutto quello che abbiamo vissuto si può spiegare. Qualcosa si può solo portare": così la Lucchese Calcio ha annunciato la messa in vendita delle magliette celebrative per la promozione indossate anche dai giocatori domenica scorsa. Le maglie saranno disponibili da domani venerdì 17 aprile presso la biglietteria dello stadio, che resterà aperta dalle 15:30 alle 19:30.  

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