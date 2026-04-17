Morte Giulio Del Fiorentico, sindaco Pardini: "Con il suo lavoro ha raccontato Lucca in modo serio, mai urlato"

mercoledì, 22 aprile 2026, 09:34

"Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino – scrive il sindaco di Lucca Mario Pardini – giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case. Con il suo lavoro ha raccontato Lucca giorno dopo giorno: la politica, le istituzioni, le feste e le tragedie, le decisioni di palazzo e le storie delle persone. Lo ha fatto con scrupolo, passione ed onestà intellettuale. Direttore, giornalista, cittadino, Giulio Del Fiorentino ha servito questa comunità tenendo accesa una luce: quella di un'informazione locale seria, presente, mai urlata, sempre radicata sul territorio. NoiTv, sotto la sua guida, è stata per Lucca un servizio pubblico nei fatti, prima che nelle etichette. Per questo, oggi, la città intera si sente più sola. Alla famiglia, alla redazione di NoiTv, ai colleghi ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimo il mio personale e commosso cordoglio e quello dell'Amministrazione comunale di Lucca. Lo ricorderemo ogni volta che una notizia sarà data con rispetto, che una domanda sarà posta senza sconti, che una telecamera entrerà nella vita della città per restituirla a tutti. Addio, direttore".