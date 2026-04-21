Morte Giulio Del Fiorentino, il cordoglio della Lucchese

giovedì, 23 aprile 2026, 12:02

Il patron Matteo Brunori, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra della Lucchese Calcio esprimono sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTV e punto di riferimento dell’informazione locale: "Professionista stimato e apprezzato, Giulio Del Fiorentino ha raccontato con competenza, passione e sensibilità il nostro territorio, seguendo da vicino anche le vicende della Lucchese nel corso degli anni, con attenzione e grande dedizione. Alla famiglia, alla redazione e a tutti i suoi cari, la Lucchese Calcio rivolge le più sentite condoglianze".