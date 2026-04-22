Lucchese-Fucecchio, arbitra Forni di Valdarno

venerdì, 24 aprile 2026, 08:16
Lucchese-Fucecchio, ultima gara di campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Forni della sezione AIA di Valdarno. Forni sarà coadiuvato da Marco Liberatori e Alfred Alexandru Padararu di Arezzo.
giovedì, 23 aprile 2026, 18:48
Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Tommaso Pieri e Alessandro Arapi del Fucecchio, che dunque salteranno la gara di domenica prossima contro i rossoneri. Nella Lucchese è entrato in diffida Luca Lorenzini.
giovedì, 23 aprile 2026, 12:02
Il patron Matteo Brunori, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra della Lucchese Calcio esprimono sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTV e punto di riferimento dell’informazione locale: "Professionista stimato e apprezzato, Giulio Del Fiorentino ha raccontato con competenza, passione e sensibilità...
giovedì, 23 aprile 2026, 08:42
Si terranno venerdì alle 15, nella chiesa di Capannori, i funerali del collega e direttore di Noitv Giulio Del Fiorentino, morto nella giornata di mercoledì. La salma è esposta alla sala del commiato della Croce Verde.
mercoledì, 22 aprile 2026, 09:34
"Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino – scrive il sindaco di Lucca Mario Pardini – giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case.