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Consiglio Federale, decise le date del calciomercato di Serie D

martedì, 28 aprile 2026, 08:32

Il Consiglio Federale della Figc ha definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione: per quanto concerne la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.

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Altre notizie brevi

lunedì, 27 aprile 2026, 09:03

Supercoppa Lucchese-Rondinella, arbitra Ponzalli di Prato

Lucchese-Rondinella, Supercoppa di Eccellenza in palio mercoledì prossimo, sarà diretta da Lapo Ponzalli della sezione di Prato. Ponzalli sarà coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Kevin Scanu di Valdarno.

domenica, 26 aprile 2026, 16:51

Ultima di campionato, tutti i risultati: solo pari per il Viareggio ma è secondo

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

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venerdì, 24 aprile 2026, 08:16

Lucchese-Fucecchio, arbitra Forni di Valdarno

Lucchese-Fucecchio, ultima gara di campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Forni della sezione AIA di Valdarno. Forni sarà coadiuvato da Marco Liberatori e Alfred Alexandru Padararu di Arezzo.

giovedì, 23 aprile 2026, 18:48

Giudice sportivo, Pieri e Arapi (Fucecchio) saltano la gara con la Lucchese

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Tommaso Pieri e Alessandro Arapi del Fucecchio, che dunque salteranno la gara di domenica prossima contro i rossoneri. Nella Lucchese è entrato in diffida Luca Lorenzini.

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