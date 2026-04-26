Playoff Eccellenza, il Viareggio accede alla fase nazionale

Altre notizie brevi

sabato, 2 maggio 2026, 12:06

Il Comitato Regionale Toscano della Figc si è complimentato per la stagione della Lucchese all'indomani della vittoria nella Supercoppa di Eccellenza che fa il bis con quella in campionato: "E' stata la Lucchese ad aggiudicarsi il trofeo superando la Rondinella per 3 – 2 e chiudendo dunque un’annata memorabile, una...

martedì, 28 aprile 2026, 08:32

Il Consiglio Federale della Figc ha definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione: per quanto concerne la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.

lunedì, 27 aprile 2026, 09:03

Lucchese-Rondinella, Supercoppa di Eccellenza in palio mercoledì prossimo, sarà diretta da Lapo Ponzalli della sezione di Prato. Ponzalli sarà coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Kevin Scanu di Valdarno.

domenica, 26 aprile 2026, 16:51

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: