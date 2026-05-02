Basket, al via il Memoriale Danilo Corsi

domenica, 31 maggio 2026, 09:27
Prende oggi il via un classico del BCL, il Torneo Città di Lucca – Memorial Danilo Corsi, patrocinato dal Comune di Lucca erivolto alla categoria Under 16, e nato in memoria di Danilo Corsi, un vero appassionato, prima ancora della pallacanestro, dello sportin generale, dal calcio al ciclismo, riuscendo,con perseveranza e tenacia, a far girareil volano della pallacanestro, autoalimentatosi poi negli anni proprio grazie al suo grande lavoro.Quest'anno il torneo è salito di livello, sia per il numero delle squadre partecipanti, aumentato da sei a otto, sia per il livello qualitativo delle società partecipanti. A sfidarsi oltre naturalmente la formazione casalinga del BCL, saranno il Benedetto 1964 Cento, la Scuola Basket Arezzo, l'U.S.Livorno, il Dragons Prato, l'UBL Project, lo Juve Pontedera e l'Happy Basket Castelmaggiore, nella categoria Under 16, annate 2010 e 2011 e con ammissione dei nati nel 2012Otto squadre suddivise in due gironi che si affronteranno in un torneo all'italiana e al suo termine in base alla classifica che si sarà creata, verranno formati gli accoppiamenti per le semifinali e infine nella mattina del 2 giugno si giocheranno in contemporanea alle ore 9:15 su tutti e tre i campi, Palatagliate, Palazzetto di San Concordio e Palestra Matteotti, le finali per determinare dalla terza all'ottava classificata Alle ore 11:30 al Palasport di Lucca verrà disputata la finale per il primo e secondo posto, alle quali seguiranno poi le premiazioni
domenica, 31 maggio 2026, 17:58
Nella gara di ritorno valida per lo spareggio playoff fase nazionale, il Viareggio ha perso in casa dell’Ilvamaddalena per 4-1 ed esce dalla lotta per un posto in serie D. All'andata era terminata 1-1, la squadra sarda è allenata dall’ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin che dunque ora è atteso dalla finale.
domenica, 24 maggio 2026, 20:11
Termina 1-1 la gara si andata tra il Viareggio e l’Ilvamaddalena valida per la fase nazionale degli spareggi di Eccellenza. Domenica prossima il ritorno in Sardegna in casa della formazione allenata da mister Favarin.
domenica, 10 maggio 2026, 18:20
Nella finale regionale playoff il Viareggio ha battuto per 2-1 la Zenith Prato e si è qualificato per la fase nazionale degli spareggi che vedrà i bianconeri impegnati contro una formazione sarda ancora da definire.
sabato, 2 maggio 2026, 12:06
Il Comitato Regionale Toscano della Figc si è complimentato per la stagione della Lucchese all'indomani della vittoria nella Supercoppa di Eccellenza che fa il bis con quella in campionato: "E' stata la Lucchese ad aggiudicarsi il trofeo superando la Rondinella per 3 – 2 e chiudendo dunque un’annata memorabile, una...