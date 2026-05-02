Basket, al via il Memoriale Danilo Corsi

domenica, 31 maggio 2026, 09:27

Prende oggi il via un classico del BCL, il Torneo Città di Lucca – Memorial Danilo Corsi, patrocinato dal Comune di Lucca erivolto alla categoria Under 16, e nato in memoria di Danilo Corsi, un vero appassionato, prima ancora della pallacanestro, dello sportin generale, dal calcio al ciclismo, riuscendo,con perseveranza e tenacia, a far girareil volano della pallacanestro, autoalimentatosi poi negli anni proprio grazie al suo grande lavoro.Quest'anno il torneo è salito di livello, sia per il numero delle squadre partecipanti, aumentato da sei a otto, sia per il livello qualitativo delle società partecipanti. A sfidarsi oltre naturalmente la formazione casalinga del BCL, saranno il Benedetto 1964 Cento, la Scuola Basket Arezzo, l'U.S.Livorno, il Dragons Prato, l'UBL Project, lo Juve Pontedera e l'Happy Basket Castelmaggiore, nella categoria Under 16, annate 2010 e 2011 e con ammissione dei nati nel 2012Otto squadre suddivise in due gironi che si affronteranno in un torneo all'italiana e al suo termine in base alla classifica che si sarà creata, verranno formati gli accoppiamenti per le semifinali e infine nella mattina del 2 giugno si giocheranno in contemporanea alle ore 9:15 su tutti e tre i campi, Palatagliate, Palazzetto di San Concordio e Palestra Matteotti, le finali per determinare dalla terza all'ottava classificata Alle ore 11:30 al Palasport di Lucca verrà disputata la finale per il primo e secondo posto, alle quali seguiranno poi le premiazioni