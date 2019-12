Lucca United, due appuntamenti al Museo il 21 e 22 dicembre

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:43

In occasione del prossimo Natale Lucca United organizza una due giorni 21 e 22 dicembre, aperta a tutti i tifosi per scambiarci auguri e brindare alle prossime festività. Nell'occasione saranno a disposizione nuovi articoli e nuovi gadgets per colorare di rossonero le nostre case, e idee regalo per amici e parenti.

L'appuntamento è per sabato prossimo dalle 15 alle 18.30 presso i locali del Museo Rossonero in replica la domenica dalla fine della partita fino alle 18.30. Non mancheranno sorprese.