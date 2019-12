Ultima di andata, tutti i risultati

Altre notizie brevi

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:06

Lucchese-Vado, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Fabrizio Pacella della sezione AIA di Roma 2. Pacella sarà coadiuvato da Vittorio Consonni di Treviglio e da Marco Matteo Barberis di Collegno.

giovedì, 19 dicembre 2019, 14:49

L'ex rossonero Gianmarco De Feo ha risolto il suo contratto che lo legava all'Ascoli: sulle sue tracce sono già parecchi club di Serie C.

giovedì, 19 dicembre 2019, 08:44

Si conclude, nella domenica che precede il Natale e la sosta del campionato, il girone di andata del campionato dei rossoneri. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:05

Michel Cruciani sarà l'ospite della puntata di "Curva Ovest" in onda domani sera, giovedì, su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.