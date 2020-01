A "Curva Ovest" c'è Bruno Russo

giovedì, 16 gennaio 2020, 08:39

Bruno Russo, presidente della Lucchese, è l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di "Curva Ovest", in onda alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.