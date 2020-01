Giudice sportivo, 700 euro di multa alla Lucchese

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:00

La mediocre direzione di gara (anche con la collaborazione degli assistenti) contro il Borgosesia lascia strascichi legati ai provvedimenti del giudice sportivo, che ha comminato 700 euro di multa alla Lucchese per "avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e intimidatorie all'indirizzo di un A.A". Tra i provvedimenti che hanno investito i giocatori, da segnalare le tre giornate di squalifica rimediate da Mateo Likaxhiu della Sanremese, che dunque salterà anche la gara in programma con i rossoneri il 2 febbraio prossimo. Squalifica per una gara anche per Nicholas Guidi del RealForte che non sarà in campo domenica prossima contro la Lucchese.