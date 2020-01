Sanremese-Caratese, risultato non omologato: la società ospitata fa reclamo

Altre notizie brevi

giovedì, 30 gennaio 2020, 13:23

Alessandro Vichi, amministratore delegato della Lucchese, e Duccio Casini, responsabile della comunicazione della società rossonera, sono gli ospiti della puntata di stasera di "Curva Ovest" in onda alle 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 30 gennaio 2020, 08:22

Quinta di ritorno in scena nel prossimo fine settimana, per quanto riguarda il girone A della Serie D. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 29 gennaio 2020, 19:02

Nicola Ascoli, tecnico della Sanremese, al termine della gara di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni della società ligure: "Da venerdì penseremo alla prossima partita che è una partita importante. Oggi abbiamo fatto cosa dovevamo fare, potevamo chiuderla ma sono felicissimo della risposta dei ragazzi dopo la brutta figura di Vado.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 17:21

Si sono concluse le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Ecco i risultati, come è noto la Sanremese sarà la prossima avversaria dei rossoneri in campionato: