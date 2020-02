A "Curva Ovest" c'è Pasquale Iadaresta

Altre notizie brevi

giovedì, 6 febbraio 2020, 08:42

Luca Di Rienzo, attaccante del Casale che anche domenica scorsa è andato a segno, ha parlato della prossima partita dei nerostellati al Porta Elisa ai microfoni della società piemontese: "Un bello stadio: sarà una bella prova di maturità e siamo convinti di portare a casa i tre punti.

giovedì, 6 febbraio 2020, 08:22

Nel prossimo fine settimana il girone A del campionato di Serie D vedrà di disputarsi la sua sesta giornata di ritorno. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:24

Con il cartellino giallo rimediato nella gara con la Sanremese, Michel Cruciani è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Il rossonero era in diffida. Stesso provvedimento anche per Francesco Todisco del Casale, che dunque non potrà essere impegnato nella gara di domenica al Porta Elisa.

domenica, 2 febbraio 2020, 17:22

Con la partita dei rossoneri si è conclusa la quinta giornata di ritorno nel girone A della Serie D. Ecco tutti i risultati: