A "Curva Ovest" ci sono Ligorio e Bitep

Altre notizie brevi

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:03

Lucchese-Ligorna, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Simone Pistarelli della sezione AIA di Fermo. Pistarelli sarà couadiuvato da Marco Pilleri di Cagliari a da Mario Pinna di Oristano.

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:10

E’ morto ieri il presidente della Caronnese, nonché patron dell’azienda Disaronno, Augusto Reina. Tanti i messaggi di vicinanza e condoglianze arrivati dalle società di calcio per un uomo che aveva portato la squadra lombarda dalla Promozione alle prime posizioni in Serie D.

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:09

Il Dipartimento Interregionale ha fissato le date e le modalità di svolgimento della fase post Campionato valida per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia oltre alle date dei Play Off e dei Play Out. Alla Poule Scudetto parteciperanno le squadre vincenti i nove gironi di Serie D che saranno suddivise...

giovedì, 20 febbraio 2020, 08:28

Si svolgerà dall’11 al 16 maggio la 7ª edizione della Juniores Cup, il torneo riservato alle rappresentative dei gironi della Serie D. Le nove selezioni in gioco, composte esclusivamente da calciatori under 18tesserati da società in organico al Dipartimento Interregionale sia in via definitiva che a titolo temporaneo (in quest’ultimo...