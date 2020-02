Coronavirus, rinviate quattro gare in Serie D, ma non del girone dei rossoneri

sabato, 22 febbraio 2020, 13:18

A causa dell’allerta Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio, il Dipartimento Interregionale, in collegamento con le autorità preposte, al momento ha rinviato quattro gare di sua competenza, in programma nel fine settimana: si tratta di Crema-Forlì, Progresso-Vigor Carpaneto, Fanfulla, Fiorenzuola-Lentigione (Serie D). Rinviate anche Prato-Fiorenzuola, Vigor Carpaneto-Progresso e Fanfulla-Folgore Caratese (Juniores Nazionale Under 19).