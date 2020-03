Gravina (Figc): "Rischiamo di perdere 3000 società dilettantistiche"

venerdì, 27 marzo 2020, 09:32

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto a Sky Sport per lanciare l'allarme sul destino che può attendere tutto il calcio dilettantistico: "Sono preoccupato per tutto il calcio, la A, la B, la C e il mondo dilettantistico. Anzi, comincerei da lì perché è un settore che rischia di perdere oltre tremila società: un disastro. Ci siamo già attivati per chiedere a Uefa e Fifa la possibilità di sforare la deadline del 30 giugno. L'ipotesi è arrivare fino al 30 luglio con ripartenza del campionato nel mese di maggio. Il calcio non chiede al governo risorse, è solo in un momento di riflessione, sta facendo le sue analisi economiche e in tanti stanno strumentalizzando. Abbiamo problemi, anche tanti, ma stiamo cercando di risolverli al nostro interno. Il calcio è uno dei settori che interessa meno al paese ma rappresenta la terza industria del paese".