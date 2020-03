Lucca, chiusi anche tutti i cimiteri

Altre notizie brevi

domenica, 22 marzo 2020, 20:08

Da oggi, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

domenica, 22 marzo 2020, 18:22

E' in corso un incendio a Bagni di Lucca in località Crasciana. Le segnalazioni sono iniziate ad arrivare alla SOUP, Sala Operativa Unificata della protezione civile regionale, intorno alle ore 15.30. Le fiamme spinte dal vento si sono estese velocemente lungo la montagna, arrivando ad avvicinarsi all'abitato.

domenica, 22 marzo 2020, 16:04

Dopo l'ultimo intervento del presidente Conte, – scrivono i segretari provinciali Filomena Del Prete (SLP Cisl), Michela Benedetti (SLC Cgil), Gabriella Paganelli (UILposte) – sembra non essere stato ancora evidenziato e chiarito per l'ennesima volta il servizio essenziale nella filiera di Poste.Si definiscono necessari i servizi finanziari, quali possono essere...

domenica, 22 marzo 2020, 15:20

L’associazione C.A.ni ex canile di Arliano, presente da parecchi anni sul territorio con varie iniziative, rivolge un accorato appello a tutti i proprietari di cani e gatti, associandosi così alle informazioni sanitarie divulgate dai medici veterinari e dalla protezione civile, che smentiscono le notizie errate secondo le quali gli animali...