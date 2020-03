Sibilia, presidente LND: "Meglio spostare una gara che giocare a porte chiuse"

martedì, 3 marzo 2020, 16:44

“Non serve coraggio ma buon senso”: questo il messaggio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, intervistato dal quotidiano Il Mattino, riguardo il modus operandi della LND nel gestire l’emergenza dell’attività agonistica della componente più numerosa del calcio italiano. “Bisogna ascoltare tutti, prendere atto e poi decidere da soli – prosegue Sibilia - Come ho fatto io nella Lega Nazionale Dilettanti perché non è facile rinviare le giornate di campionato dei quattro gironi settentrionali della Serie D come abbiamo fatto noi. Ma era il male minore, anche per garantire la regolarità dei tornei”.

Sibilia ha ribadito la linea della LND nella gestione dell’emergenza:” E’ una situazione che non ha precedenti, eccezionale: qualunque cosa si fa, si rischia di sbagliare. Ma non prendere decisioni è l’errore più grave da fare per chi ha delle responsabilità. E io in Lega Dilettanti mi sono preso questa responsabilità”. Il numero uno della LND ha anche sottolineato l’importanza di svolgere un ruolo di garanzia negli interessi delle società e dei tesserati. Riguardo i professionisti, a precisa domanda, Cosimo Sibilia ha espresso il suo pensiero. “Non vorrei vedere mai una partita a porte chiuse. A nessun livello. Meglio spostarla che negare agli spettatori la gioia di andare sugli spalti”.