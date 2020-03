Tambellini sta meglio e torna a scrivere: "Non uscite di casa"

venerdì, 20 marzo 2020, 16:19

Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Luca di Lucca in seguito al contagio da Covid-19. Il primo cittadino attraverso un intervento sul suo profilo Facebook torna a rivolgersi direttamente ai suoi concittadini: “La strada della completa guarigione è ancora lunga, questo virus non è affatto come un’influenza e ogni giorno senza febbre e con un po’ di respiro in più è un giorno conquistato, in un mare di notizie drammatiche che rimbalzano sulle chat dei sindaci, che mi arrivano dalla Lombardia, che sento rincorrere anche qui in ospedale. I sindaci italiani rilevano dappertutto comportamenti impropri. C'è chi è arrivato a invocare l'esercito per chiudere le città e fare stare la gente a casa. Anche qui in ospedale mi dicono che ancora troppe persone sono in giro e non vogliono intenderla. Se continua così non se ne esce più. E il disastro si prolungherà sino a divenire davvero insostenibile. Non penso che sia la fine del mondo (più di quanto già non lo sia) interrompere le attività non fondamentali per altri dieci giorni e se serve per altri dieci ancora. Per me occorre essere il più rigorosi possibile. Vi chiedo di rispettare le regole e di stare a casa".