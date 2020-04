Agriturismi, in Toscana in fumo 25 milioni di euro

Altre notizie brevi

lunedì, 13 aprile 2020, 10:34

È stata rinnovata fino al prossimo 3 maggio, salvo eventuali ulteriori proroghe, l’ordinanza che lascia accessibile a tutti la Zona a traffico limitato e dispone la gratuità di tutti i parcheggi a pagamento. Oltre a dare modo alle persone in difficoltà di raggiungere più comodamente il domicilio, l’apertura della ZTL...

domenica, 12 aprile 2020, 08:08

Non è una Pasqua normale, non è per niente facile: dalla redazione di Gazzetta Lucchese giungano a tutti i nostri lettori un augurio sincero di Buona Pasqua. Il pallone tornerà a rotolare.

sabato, 11 aprile 2020, 17:09

Tempo di lettere per il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che dopo aver inviato una lunghissima lettera al premier Conte, ha riservato stessa sorte ai lucchesi per le festività pasquali. "Metteremo a disposizione di Lucca e dei lucchesi – vi si legge, tra l'altro – tutto quello che sarà possibile...

sabato, 11 aprile 2020, 15:33

Grosse uova di Pasqua per alcuni degli ospedali della Toscana. E' questo il regalo che la Zona di Pistoia, la società di distribuzione di prodotti alimentari e no-food che opera nel commercio all’ingrosso ha voluto fare in occasione delle festività ed in questo particolare momento per sostenere chi è in...