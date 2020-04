"Andare oltre si può": donati tre tablet all'ospedale San Luca

giovedì, 2 aprile 2020, 10:14

Tre tablet, con relative schede attive per l’emergenza Covid19, sono stati donati all’ospedale San Luca di Luccadall’associazione Andare oltre si puòche li ha consegnati al dott. Cesare Fabrizio Benanti, responsabile del reparto di Terapia Intensiva del San Luca insieme alla dott.ssaDaniela Boccalatte,per offrire ai pazienti in isolamento la possibilità di poter comunicare con i loro cari attraverso videochiamate. Due tablet saranno utilizzati all’interno del reparto di terapia intensiva e sub intensiva dell’ospedale San Luca, mentre il terzo tablet sarà a disposizione del nuovo reparto di terapia intensiva/sub intensiva attivo al Campo di Marte. Purtroppo l’emergenza e la pericolosità del contagio ha modificato il normale assetto ospedaliero e ha reso impossibili le visite nei reparti.Il coronavirus ha spezzato tante famiglie: molti pazienti rimangono isolati dal mondo esterno per un periodo non breve e alcuni di loro hanno a casa parenti che stanno affrontando la stessa malattia, in modo più lieve, e desiderano sapere come stanno. Ecco che una videochiamata può regalare emozioni e qualche attimo di serenità.