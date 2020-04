Coronavirus, Lucca apre dormitorio straordinario per i senza fissa dimora

Altre notizie brevi

giovedì, 16 aprile 2020, 18:09

Partiranno lunedì 20 aprile i lavori per il ripristino dello smottamento che ha interessato la scarpata di via del Brennero (via Nuova per Pisa) nel tratto compreso fra la rotonda di San Michele in Escheto e quella di via Sottomonte.

mercoledì, 15 aprile 2020, 16:53

In Toscana i lavoratori dipendenti di aziende in crisi potranno vedersi anticipare dalle banche a tasso e costo zero, se l’impresa non lo potrà fare, la cassa integrazione od altri ammortizzatori sociali spettanti: fino a 1400 euro come apertura di credito e in un’unica soluzione per l’emergenza Covid e con...

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:24

Il nuovo decreto legge firmato lo scorso 8 aprile dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e conosciuto anche come “Decreto Liquidità” prevede la erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito fino ad un massimo di 25 mila euro per le piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza coronavirus.

mercoledì, 15 aprile 2020, 13:29

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, anche in queste settimane di “lockdown” dovuto all’emergenza coronavirus ha continuato a lavorare per definire nuove modalità di gestione della formazione per le settimane e i mesi a venire, quando l’emergenza...