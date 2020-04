Coronavirus: ordinanza su chiusura negozi per 25 aprile e 1 maggio

venerdì, 17 aprile 2020, 08:35

La Regione Toscana, con l'ennesima ordinanza, ha stabilito l'accesso agli stabilimenti balneari, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia. Il testo firmato dal presidente dedica il primo dei suoi tre articoli ai cantieri navali, stabilendo che le attività di consegna dei mezzi navali già allestiti possano essere effettuate previa comunicazione al Prefetto. Il terzo e ultimo articolo dell’ordinanza riguarda le prossime festività del 25 aprile e 1 maggio. In entrambe queste occasioni tutti gli esercizi commerciali dovranno restare chiusi con deroghe solo per farmacie e rivendite di giornali e per le consegne a domicilio di generi alimentari. Questa decisione è stata assunta anche per evitare che in quei due giorni si possa verificare un diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade rendendo più difficile l’attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati. La finalità della misura è quindi di garantire il rispetto delle azioni di contenimento dell’emergenza, evitando quindi concentrazioni di persone e trasferimenti eccessivi.