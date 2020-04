Gambini Spa: 12mila rotoli di carta igienica per le famiglie in difficoltà e assicurazione per i dipendenti:

sabato, 4 aprile 2020, 14:31

Gambini Spa ha attivato una specifica assicurazione anti Covid-19 riservata al personale che offre un’indennità da ricovero, una da convalescenza e un pacchetto di garanzie per quando si torna a casa. Inoltre, poiché l’azienda vive dentro un territorio ed una rete sociale, proprio in questi giorni Gambini Spa ha in consegna oltre 12.000 rotoli di carta igienica, che ha realizzato a partire da un jumbo roll da una tonnellata e mezzo di tissue appositamente donato dalla Fine Hygienic di Dubai in aiuto all’Italia in questo momento di difficoltà. L’azienda della Piana di Lucca ha messo i dodicimila rotoli a disposizione dei Comuni della zona, in modo che attraverso le strutture dedicate, possano essere consegnati a persone e famiglie in difficoltà.