Sibilia (LND): "Risposte definitive sui campionati l'8 maggio"

Altre notizie brevi

martedì, 28 aprile 2020, 13:12

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha ringraziato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per l'apertura mostrata sul cammio da compiere per chiudere la stagione: “Ringrazio il Presidente Ghirelli per la sua disponibilità e per lo spirito di collaborazione.

martedì, 28 aprile 2020, 10:25

Dalla Torre al cielo. A Lucca, in tempo di lockdown, il concerto dell’1 maggio si fa sulla Torre Guinigi, dalle 18 alle 20. Musica e arte di speranza: in diretta su NoiTv e sui social di Start- Open you eyes, che lo organizza con il Comune di Lucca e la...

lunedì, 27 aprile 2020, 13:46

Ennesimo grido di allarme di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dai microfoni della Domenica Sportiva Rai: "Al momento non ci sono le condizioni per poter rispettare un protocollo che pone determinate condizioni, aspettiamo un ulteriore documento.

domenica, 26 aprile 2020, 11:09

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha risposto alle affermazioni di Cosimo Sibilia, presidente della LND che manifestava preoccupazioni per l'eventuale blocco delle promozioni e retrocessioni in Serie C. Lo ha fatto attraverso una lunga lettera pubblicata da www.tutttoc.com nella quale si legge, tra l'altro: "Caro Cosimo, ti assicuro che...