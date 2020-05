La Serie A chiede all'unanimità di far ripartire il campionato

Altre notizie brevi

venerdì, 1 maggio 2020, 20:03

“Dalla Torre al cielo”. Alla fine, all’originale concerto lucchese del 1 maggio al tempo del lockdown, anche il pubblico dal vivo c’è stato. Se così si può dire infatti, c’erano anche grandi e piccoli affacciati alle finestre delle proprie case in centro storico a godersi l’evento di arte e musica...

giovedì, 30 aprile 2020, 17:53

Un primo maggio anomalo, senza calate in piazza, cortei, manifestazioni, contrassegnato da incertezze e allucinanti certezze, come le mille domande di cassa integrazione in provincia, altre 700 in deroga, per un totale di oltre 10mila lavoratori a casa, molti dei quali ancora in attesa dell'assegno. Sono i segretari dei sindacati...

giovedì, 30 aprile 2020, 08:14

Da lunedì 4 maggio ripartiranno tutti i mercati comunali previsti sul piano commercio su area pubblica nella parte alimentare come previsto dal decreto. Il Comune di Lucca ha preparato un codice di comportamento per organizzatori e operatori necessario a garantire lo svolgimento dei mercati all'aria aperta nel pieno rispetto delle...

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:52

È in fase di riapertura anche il Centro di Sanità Solidale di Lucca dell’associazione “Amici del Cuore”. Dopo una approfondita sanificazione dei locali e delle apparecchiature, riaprirà con tutti i dispositivi di sicurezza per medici e pazienti, e presto sarà disponibile anche il test sierologico rapido Covid–19, grazie a Biolabor.