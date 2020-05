L'ex rossonero Gaiardi mette la sua maglia all'asta per beneficienza e arrivano 1600 euro

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:11

Un gesto di generosità che ha fruttato1660 euro, quelli raccolti per un'asta benefica per "Uniti per la provincia di Cremona" legata all'emergenza sanitaria. La maglia è quella grigiorossa anni '80 dell'ex rossonero Maurizio Gaiardi, indimenticabile componente della squadra 1977-1978, l'anno dei seimila a Ferrara. La maglia è finita a Spoleto, a un collezionista umbro.