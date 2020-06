Obbedio a Tutto.com: "Promozione della Lucchese, piccolo risarcimento per tutto quello che ha passato la tifoseria"

domenica, 31 maggio 2020, 19:38

Antonio Obbedio, ex direttore sportivo rossonero, è tornato a parlare della Lucchese e della sua promozione nel corso di una intervista rilasciata ai colleghi di www.tuttoc.com: "Ovviamente sono contento. Penso che il ritorno della Lucchese in serie C sia un piccolo "risarcimento" per tutto quello che ha dovuto subire la tifoseria e la città negli ultimi dieci anni".