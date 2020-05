Scomparsa di Giancarlo Parducci, il cordoglio della Lucchese

Altre notizie brevi

giovedì, 14 maggio 2020, 18:06

ELEVEN SPORTS ITALIA continua ad implementare l’offerta di nuovi contenuti sportivi aprendo ad una nuova prestigiosa partnership con la LNP che permetterà ad di trasmettere la Serie B sulla propria piattaforma, iniziando da quelli più significativi come i playoff, la Coppa Italia e la Final Four per la promozione.

giovedì, 14 maggio 2020, 15:55

Sì a una forma di ristoro per i pendolari che a causa dello stop dovuto all’emergenza sanitaria, non hanno goduto dell’abbonamento sui mezzi di trasporto pubblico, sia esso mensile o annuale. Lo annuncia l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli dopo che la Regione Toscana si era fatta promotrice, in accordo...

mercoledì, 13 maggio 2020, 15:06

Online la campagna di crowdfunding per aiutare le persone più colpite dagli effetti economici del Coronavirus e per rilanciare la città: il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Lucca sbarca su Eppela, la piattaforma italiana di crowdfunding: https://www.eppela.com/cuoredilucca.

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:37

Giancarlo Parducci, storico tifoso della Lucchese e imprenditore, è deceduto nella giornata odierna. Appassionato da sempre dei colori rossoneri è rimasto accanto alla squadra sino alla fine. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.