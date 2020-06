Andrea Pirlo diventa l'allenatore della Juventus B

Altre notizie brevi

martedì, 30 giugno 2020, 22:41

Concluse le gare di sola andata del primo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre che passano al turno successivo a cui vanno aggiunte Alessandria, Siena, FeralpiSalò e Triestina che si sono qualificate per il ritiro delle avversarie:

martedì, 30 giugno 2020, 21:54

Si sono concluse le gare di ritorno degli spareggi play out in Serie C. Ecco tutti i risultati (in maiuscolo le squadre che si sono salvate, da sottolineare che l'Olbia ridotta in nove uomini ha trovato il gol salvezza in pieno recupero):

sabato, 27 giugno 2020, 23:08

Si sono concluse le gare di andata dei play out di Serie C (giocata achre la finale di coppa Italia dove la Juventus B ha battuto per 2-1 la Ternana). Ecco i risultati:

giovedì, 25 giugno 2020, 17:43

Il Consiglio Federale odierno è stato commentato dal presidente della Lega Pro Fracesco Ghirelli: “Nel corso del Consiglio vi sono state due importanti conferme per la nostra Lega. In particolare è stato deliberato che il format dei campionati rimarrà invariato e che, in caso di vacanze d’organico, verrà applicata la...