Consiglio federale al via, Sibilia: "Mi attendo vengano prese decisioni"

Altre notizie brevi

sabato, 6 giugno 2020, 13:57

Pubblicato dalla FIGC e dal Settore Giovanile e Scolastico l’atteso protocollo attuativo per la graduale ripresa del calcio giovanile e dilettantistico. Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto finora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e...

venerdì, 5 giugno 2020, 19:18

Anche la Figc dice sì alle cinque sostituzioni. "Nella riunione del 20 maggio scorso – si legge in una nota – preso atto che, a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica per Covidd-19, l'Ifab ha approvato la proposta della Fifa di modificare temporaneamente il numero massimo...

giovedì, 4 giugno 2020, 19:42

Il Comune affida in concessione la gestione degli impianti sportivi di San Cassiano a Vico, Sant’Anna e Mutigliano.. Si tratta nel primo caso di un impianto polivalente per il gioco del calcio, pallavolo, basket e pattinaggio; mentre negli altri due casi la gestione riguarda due campi da calcio.

giovedì, 4 giugno 2020, 13:52

Parallelamente al ritorno in campo nelle serie professionistiche, la ‘fase 3’ del calcio italiano inizia ufficialmente oggi con l’istituzione del Fondo Salva Calcio da parte del Comitato di Presidenza della FIGC. Su proposta del presidente Gabriele Gravina, infatti, l’organo amministrativo della Federcalcio vara un progetto straordinario, articolato e particolarmente consistente,...