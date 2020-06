Si interrompe il rapporto tra mister Favarin e la Fidelis Andria

martedì, 9 giugno 2020, 18:10

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali,la Fidelis Andria ha comunicato che Giancarlo Favarin non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Con lui, via anche il vice Giovanni Langella: "La SSD Fidelis Andria comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico Giancarlo Favarin e con il suo secondo Giovanni Langella in vista dell’apertura della nuova stagione agonistica 2020-2021. Un ringraziamento ad entrambi per il lavoro svolto nell’ormai scorsa stagione, due professionisti importanti nel mondo del calcio a cui non può che andare il più grande in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera".