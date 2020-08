Calcio e sociale: in 12 mesi nate 1300 iniziative sociali dei 60 club e della Lega Pro

Altre notizie brevi

martedì, 4 agosto 2020, 18:12

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è tornato a parlare al termine del Consiglio Federale: “Oggi in Consiglio federale ho posto il tema del protocollo sanitario, dei ritiri delle squadre, della mancata possibilità per i club di effettuare i provini per i giovani calciatori (questo è un periodo decisivo che...

martedì, 4 agosto 2020, 18:04

Nicolò Frustalupi, vice allenatore di Mazzarri per alcune stagioni, è il nuovo allenatore della Pistoiese. Confermati gli ex rossoneri Enzo Biato come preparatore dei portieri e Vanni Pessotto come team manager.

martedì, 4 agosto 2020, 12:56

Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, conferma in una intervista a www.tuttomercatoweb.com tutte le perplessità sulla riforma delle liste in Serie C: "Appena si intraprende un percorso che pare giusto, si ritorna indietro a vecchie dinamiche così limitiamo chi vuole investire.

lunedì, 3 agosto 2020, 20:33

Domani ci sarà una conferenza stampa alle ore 17.30 allo stadio Porta Elisa con la società annuncerà alcune novità sulla rosa. Che sia l’ufficialità di Convitto o di qualche altro giocatore? C’è curiosità per capire se e quali mosse avrà messo a segno Deoma.