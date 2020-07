Mister Pagliuca nuovo tecnico della Pianese

sabato, 25 luglio 2020, 18:57

Guido Pagliuca è il nuovo tecnico della Pianese, formazione appena retrocessa in serie D dopo lo spareggio rocambolesco contro la Pergolettese. L'ex tecnico rossonero, che portò la Lucchese in Lega pro dopo la splendida vittoria di Correggio, ha accettato questa nuova scommessa ed è ripartito da solo dopo che in questa stagione aveva ricoperto il ruolo di vice allenatore alla Cremonese con Marco Baroni. Da capire se la Pianese farà domanda di ripescaggio per la serie C o ripartirà dalla serie D.