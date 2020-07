Rimini, niente passaggio a Danilo Mariani: la società va a Alfredo Rota

Altre notizie brevi

venerdì, 17 luglio 2020, 23:18

Si sono concluse le semifinali play off della Serie C. La finale del 22 luglio sarà tra Bari-Reggio Audace. Ecco i risultati:

venerdì, 17 luglio 2020, 17:33

L'ex giocatore rossonero e ora allenatore Massimiliano Favo ha rilasciato una lunga intervista a www.tuttoc.com in cui ha parlato anche della sua esperienza con la Lucchese: "Una doppia esperienza, in realtà. Prima andai lì nell'anno del militare, fu una scelta logistica prima di tutto.

mercoledì, 15 luglio 2020, 16:49

Il Rimini rende noto che il Tar del Lazio non ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Cesare Di Cintio contro la retrocessione d’ufficio del club decretata dal Consiglio federale.

martedì, 14 luglio 2020, 15:36

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle due semifinali dei playoff di Serie C, in programma venerdì 17 luglio: Reggiana-Novara si giocherà alle 20,30, Bari-Carrarese alle 20,45, quest'ultima sarà trasmessa in diretta su RaiSport.