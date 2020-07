Serie C, ecco la prima rinuncia: il Campodarsego non si iscrive

lunedì, 27 luglio 2020, 14:59

Il Campodarsego non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C: lo ha annunciato lo stesso presidente Daniele Pagin con una lettera aperta attraverso il sito ufficiale del club biancorosso: "Ho preso questa mattina una decisione sofferta e alla quale non pensavo che sarei arrivato. Purtroppo, lo dico davvero a malincuore e con il groppo alla gola, il Campodarsego non si iscriverà alla prossima Serie C".