Serie C, il Tar del Lazio respinge il ricorso contro la retrocessione del Rimini

Altre notizie brevi

martedì, 14 luglio 2020, 15:36

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle due semifinali dei playoff di Serie C, in programma venerdì 17 luglio: Reggiana-Novara si giocherà alle 20,30, Bari-Carrarese alle 20,45, quest'ultima sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

martedì, 14 luglio 2020, 07:50

L'ex tecnico rossonero Piero Braglia è il nuovo allenatore dell'Avellino, squadra di Serie C del girone C. Braglia arriva all'Avellino dopo l'esperienza lunga di Cosenza culminata però con l'esonero. Il trainer continua a avere mercato in Serie C ed immancabilmente non ha fatto fatica a trovare una panchina.

lunedì, 13 luglio 2020, 23:51

Si sono concluse le gare valide per il secondo turno dei play off che hanno definito le quattro squadre semifinaliste. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre che hanno passato il turno:

lunedì, 13 luglio 2020, 20:54

E' nato ieri, domenica 12 luglio, Lorenzo Cruciani figlio del centrocampista e faro rossonero Michel. A lui ed alla sua compagna le felicitazioni di tutta la nostra redazione di Gazzetta Lucchese.