Siena, un punto di penalizzazione nella prossima stagione

Altre notizie brevi

martedì, 7 luglio 2020, 20:17

Danilo Mariani torna a cercare di entrare nel mondo del calcio: l'imprenditore romano che lo scorso provò a avvicinarsi alla nuova Lucchese senza concreti risultati è interessato all'acquisto del Rimini. Indipendentemente dal ripescaggio in Serie C, Mariani vorrebbe provare a riportarlo tra i professionisti.

lunedì, 6 luglio 2020, 20:46

Il Portsmouth esce ai rigori in semifinale play off della League One. I Pompey sono stati battuti per 5-4 dopo i calci di rigore dall'Oxford dopo che i tempi supplementari erano terminati 1-1. All'andata era finita 1-1.

lunedì, 6 luglio 2020, 17:34

Il lucchese Vittorio Bini è stato confermato nel ruolo di presidente del Comitato regionale arbitri Toscana. Tutta la sezione AIA di Lucca esprime la soddisfazione per la conferma del prestigioso incarico e formula un grande in bocca al lupo per questa sua quarta stagione alla guida degli arbitri toscani.

domenica, 5 luglio 2020, 22:43

Concluse anche le gare di sola andata valider per il secondo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo chi ha superato il turno: