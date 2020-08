De Vito: "Mi rende felice rivedere la Lucchese in Serie C dopo solo un anno"

sabato, 29 agosto 2020, 13:47

Marco De Vito, e difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a www.tuttoc.com durante la quale è tornato a parlare della Lucchese e delle tante società che falliscono: "Dispiace vedere una società come il Siena non iscriversi cosi come mi rende felice rivedere la Lucchese dopo solo un anno tra i Pro. Il tutto comunque sia è causa della mala gestione perché ai giorni d’oggi facendo le cose fatte in maniera intelligente ci si riesce a finire e ricominciare una stagione senza problemi".