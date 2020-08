Lombardo a Tutto.com: "Lucca e Siena due situazioni diverse"

Altre notizie brevi

lunedì, 10 agosto 2020, 20:26

Matteo Remorini è andato alla Pianese raggiungendo il suo ex tecnico Guido Pagliuca che lo aveva già avuto con sé al Ghiviborgo. La squadra di Piancastagnaio sta facendo un’ottima campagna acquisti.

venerdì, 7 agosto 2020, 08:49

Pro Sesto, FeralpiSalò e Lucchese, secondo www.tuttomercato.web, starebbero valutando il profilo di Andrea Repossi, attaccante classe 1996 che ha concluso nelle scorse settimane la sua esperienza alla Ternana.

giovedì, 6 agosto 2020, 09:11

Finisce l'avventura della Robur Siena targata Durio in Serie C: il club bianconero, per il quale è sfumata la cessione, non ha presentato entro i termini previsti la domanda d'iscrizione alla terza serie. Dovrà ripartire dai dilettanti, stessa sorte per la Sicula Leonzio.

mercoledì, 5 agosto 2020, 16:57

L'Olbia ha affidato all'allenatore Massimiliano Canzi la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico firmerà con il club un accordo valido fino al 30 giugno 2021. Come allenatore in seconda è stato scelto Luigi Lavecchia.