Lucchese, via ai tamponi e test sierologici

Altre notizie brevi

lunedì, 17 agosto 2020, 17:52

L'AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Giacomo Ligorio (1997), che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Per Ligorio si tratta di un ritorno. Nell’ultimo anno il difensore ha militato nella Lucchese.

lunedì, 17 agosto 2020, 09:07

Un lucchese salva il Pescara. Dietro la salvezza del Pescara c'è anche il lavoro di un mental coach di Lucca, ovvero di Eugenio Vassalle, il mental coach dei calciatori e allenatori professionisti: "Quando un mese fa mi sono sentito con il mister Andrea Sottil dicendogli che potevo dargli una mano...

domenica, 16 agosto 2020, 16:02

Lunga intervista del portale www.tuttoc.com all'ex rossonero Giuseppe Cardone, che ha speso parole anche per la Lucchese: "Lucchese in Lega Pro, almeno per blasone, dovrebbe sempre fare bene. Me lo auguro per la città che negli ultimi anni ha avuto poche gioie e tanti dispiaceri.

venerdì, 14 agosto 2020, 20:15

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, per parlare di credito d'imposta e di uovi protocolli sanitari: "Siamo soddisfatti perché noi siamo quelle società che stanno nella faglia tra il professionismo e i dilettanti e che soffrono in modo particolare dal momento in...