Tuttoc.com, l'ex rossonero Strechie nel mirino di Teramo e Pontedera

Altre notizie brevi

venerdì, 14 agosto 2020, 20:15

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, per parlare di credito d'imposta e di uovi protocolli sanitari: "Siamo soddisfatti perché noi siamo quelle società che stanno nella faglia tra il professionismo e i dilettanti e che soffrono in modo particolare dal momento in...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:07

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, è tornato a parlare delle misure per il Covid-19 dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "In questo momento il giocare a porte chiuse è la condicio sine qua non. Si è provato ad allentare un po', può darsi che ci si arrivi ma siamo ossessionati...

venerdì, 14 agosto 2020, 12:37

Un bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. È la misura introdotta dal decreto agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafond di 90 milioni di euro. Il provvedimento accoglie le richieste del Comitato 4.0, costituito da Pietro Basciano, presidente Lega Nazionale Pallacanestro,...

mercoledì, 12 agosto 2020, 17:49

Alessandro Vichi, amministratore delegato della Lucchese, ringrazia tutto il direttivo di Lucca United e i soci per l'accordo raggiunto sul marchio nei giorni scorsi: "Era doveroso porgere il ringraziamento, è un accordo di comodato di un anno, ma rinnovabile".