Giudice sportivo: Bartolomei squalificato per una giornata

Altre notizie brevi

martedì, 29 settembre 2020, 14:55

Novara-Lucchese, in programma domenica prossima al Silvio Piola, sarà diretta da Mattia Caldera della sezione AIA di Como. Caldera sarà coadiuvato da Simone Biffi e Nicolò Moroni di Treviglio e Luca De Angeli di Milano come quarto uomo.

martedì, 29 settembre 2020, 08:22

Francesco Monaco è stato scelto come migliore allenatore della prima giornata di Serie C nel girone A da www.tuttoc.com che lo ha inserito nella sua Top11 con la seguente motivazione: "Raddrizza una gara che sembrava irrimediabilmente compromessa azzeccando tutte le scelte, dopo l’intervallo.

lunedì, 28 settembre 2020, 22:35

La prima giornata di andata del girone A si è chiusa con il posticipo tra Juventus B e Pro Sesto: i bianconeri hanno vinto per 2-1 rimontando nella ripresa il gol dei lombardi realizzato nella prima frazione di gioco.

lunedì, 28 settembre 2020, 15:33

Un pomeriggio a dir poco difficile, quello di domenica, e non solo per l'impossibilità per tanti tifosi di recarsi allo stadio, ma anche perché la stessa Eleven Sports che trasmette le gare in diretta web ha incontrato non pochi problemi con la stessa piattaforma web ce si è scusata con...