Spinelli cede il Livorno

venerdì, 4 settembre 2020, 08:50

Dopo 21 anni alla guida del Livorno, Aldo Spinelli ha ceduto il club a nuovi acquirenti, per ora non resi noti, ma che si sa si tratti di imprenditori del Nord. A passare di mano davanti a un notaio è il 70 per cento del club. "Il 70% delle quote del Livorno – ha spiegato Spinelli – è stato ceduto ai nuovi acquirenti ed entro il 15 settembre sarà perfezionato il resto. Il Livorno è in buone mani, gente capace che ci sa fare noi dopo 21 anni abbiamo concluso, la nostra intenzione è quella di non rimanere dentro la società, ma cederla interamente".