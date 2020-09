Uccisione arbitro De Santis, la Figc dispone un minuto di silenzio su tutti i campi

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 settembre 2020, 19:57

E' andato in scena il primo turno della Coppa Italia maggiore (quella di Serie C non verrà disputata in questa stagione) e in campo sono scese numerose rivali della Lucchese in campionato. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre passate al turno successivo):

mercoledì, 23 settembre 2020, 17:18

Approda al Matelica il centrocampista classe 1994 Riccardo Calcagni. L'ex rossonero era dal gennaio scorso all'Arzignano, dopo i tre anni passati al Pontedera dove era arrivato proprio dalla Lucchese.

mercoledì, 23 settembre 2020, 16:31

Lucchese-Pergocrema, prima gara del campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Marco Perri della sezione di Roma 1. Perri sarà coadiuvato da Benedetto Torraca di La Spezia e Mario Pinna di Oristano, quarto uomo sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

martedì, 22 settembre 2020, 17:30

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nell'audizione informale odierna di fronte alla VII Commissione della Camera è tornato a parlare della possibile riapertura progressiva degli stadi che sembra slittare ulteriormente: "L'obiettivo è quello di riaprire gli impianti sportivi in progressione per tutte le competizioni: faremo questo lavoro da qui al...