Pro Vercelli-Giana rinviata per nebbia

Altre notizie brevi

sabato, 31 ottobre 2020, 20:16

Non solo Olbia-Lucchese: anche Como-Pro Patria è stata rinviata su richiesta della società lariana per l'alto numeri di positivi al Covid tra i giocatori della squadra. La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi.

venerdì, 30 ottobre 2020, 07:13

Fine settimana, il prossimo, in cui si disputeranno le gare valide per l'ottava di andata del girone A della Serie C. Ecco il quadro completo delle partite in programma:

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:17

Lega Pro ha riunito in video conferenza i medici sociali dei club con Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica federale e rappresentante dei medici sportivi della Lega Pro e Gennaro Lamberti, presidente Federlab Italia. Un incontro incentrato sul lavoro e sul ruolo decisivo dei medici per garantire che il...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 21:55

Nel recupero valido per la terza di andata Juventus B e Como finisce con la vittoria in trasferta dei lariani per 2-1 che si portano a un punto dalla vetta.