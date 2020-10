Pro Vercelli-Lucchese, dirige Calzavara di Varese

Altre notizie brevi

giovedì, 8 ottobre 2020, 22:22

Alberto Masi della Pro Vercelli è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni e dunque salterà il match contro la Lucchese di domenica prossima.

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:24

“La salute e la sua tutela sono priorità imprescindibili, presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività agonistica”. Da questa premessa parte la lettera che Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha spedito ai presidenti e ai medici sportivi dei club di C con le disposizioni per le gare in riferimento al prolungamento...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 23:30

Si sono concluse altre sei gare della terza di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

mercoledì, 7 ottobre 2020, 22:13

L'ex rossonero Mattia Lombardo ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva con il Monopoli, nella scorsa stagione il centrocampista era al Siena.