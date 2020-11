Lucchese-Giana, arbitra Rinaldi di Bassano del Grappa

Altre notizie brevi

martedì, 17 novembre 2020, 08:35

Le grandi parate di Jacopo Coletta a Sesto San Giovanni non sono passate inosservate nemmeno nella redazione di www.tuttoc.com che ha inserito il portierone rossonero nella Top11 della settimana del girone A. Ecco la motivazione: "Se la squadra di Lopez torna a muovere la classifica buona parte del merito è...

lunedì, 16 novembre 2020, 11:18

Olbia-Lucchese, gara di recupero valida per l'ottava di andata che si giocherà mercoledì prossimo in Sardegna, sarà diretta da Fracesco Cosso della sezione AIA di Reggio Calabria. Cosso sarà coadiuvato da Milos Tomasello Andulaievic e Emanuele De Angelis di Roma 2. Quarto uomo sarà Flavio Fantozzi di Civitavecchia.

domenica, 15 novembre 2020, 22:23

Il posticipo serale valido per l'undicesima di andata tra Como e Pro Vercelli è terminato con la vittoria in trasferta dei piemontesi per 2-1.

domenica, 15 novembre 2020, 19:20

Terminano altre tre gare valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati finali con il Renate che vince e va da solo in testa: