Nona di andata: terminano altre due gare

Altre notizie brevi

domenica, 8 novembre 2020, 16:56

Concluse le prime due gare di oggi valide per la nona di andata nel girone A. Ecco i risultati:

sabato, 7 novembre 2020, 21:43

Si è conclusa la seconda gara di anticipo valida per la nona di andata del girone dei rossoneri: il Renate ha battuto il Lecco per 2-0. Pergolettese-Pro Vercelli non è stata invece disputata per la presenza di nebbia.

sabato, 7 novembre 2020, 18:22

La Lucchese 1905 comunica che dagli ultimi tamponi effettuati dal gruppo squadra non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività al Covid-19: dunque nessun nuovo contagio, mentre due dei positivi dovrebbe essersi negativizzati e tornare a disposizione di mister Lopes nei prossimi giorni.

sabato, 7 novembre 2020, 16:58

Il primo anticipo del sabato valido per la nona di andata del girone A della Serie C tra Grosseto e Carrarese ha visto vincere la squadra di mister Baldini per 1-0 in trasferta.