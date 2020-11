Pro Sesto-Lucchese, arbitra

Altre notizie brevi

La Lega Pro ha comunicato la data di numerosi recuperi del girone A, tra cui quello tra Lucchese e Albinoleffe che si giocherà al Porta Elisa mercoledì 25 novembre con inizio alle ore 15; Pontedera-Lucchese sarà invece disputata il 2 dicembre prossimo, sempre un mercoledì e sempre con inizio alle...

Concluse anche le ultime due gare in programma e valide per la decima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

Allenamento all'Acquedotto per i rossoneri, dove mister Lopez ha suddiviso la squadra per reparti. Il trainer romano ha lavorato principalmente con la linea di difesa mentre il suo vice Di Stefano con centrocampo e attacco. Sono rientrati in gruppo anche Molinaro e Ceesay che ieri avevano lavorato a parte.

Si sono concluse altre quattro gare valide per il decimo turno di andata del girone A. Ecco i risultati, tra i quali spicca la vittoria fuori casa del Renate nello scontro diretto per la vetta con la Carrarese: